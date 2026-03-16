Governo Federal autoriza incentivo fiscal para extensão da Linha 4-Amarela do metrô até Taboão da Serra

Direto da redação

O projeto de extensão da Linha 4-Amarela do metrô até Taboão da Serra foi incluído pelo Governo Federal no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI). A medida foi publicada no Diário Oficial da União e garante benefícios fiscais para a execução da obra.

Com o enquadramento no programa, haverá suspensão de tributos federais como PIS e Cofins sobre a compra de equipamentos e serviços utilizados na implantação do novo trecho. O objetivo é reduzir os custos da obra e incentivar investimentos em mobilidade urbana.

A ampliação faz parte do plano de expansão da Linha 4-Amarela, operada pela concessionária ViaQuatro. Atualmente, o ramal liga a região central da capital paulista à estação Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo.

O projeto prevê a construção de um novo trecho de aproximadamente 3 quilômetros, que deverá conectar a estação Vila Sônia ao centro de Taboão da Serra, ampliando o acesso ao transporte sobre trilhos para moradores do município e cidades da região.

Segundo informações do projeto, as escavações da futura estação em Taboão da Serra devem começar na próxima terça-feira (24), às 9h30. A etapa marca o início das intervenções para a construção da nova ligação metroviária.

A chegada do metrô é considerada uma das obras de mobilidade mais aguardadas pela população de Taboão da Serra e deve facilitar o deslocamento diário de milhares de moradores que trabalham ou estudam na capital paulista.