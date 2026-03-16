Calorão de até 30°C marca a semana em Taboão da Serra; chuva deve voltar na quinta (19)

Direto da redação

A semana começa com tempo firme e temperaturas elevadas em Taboão da Serra. Nesta segunda-feira (16), o dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, com mínima de 18°C e máxima de 30°C, segundo a previsão meteorológica.

Ao longo do dia, o céu deve variar entre períodos de sol e nuvens, mantendo o tempo estável. A umidade do ar pode chegar a 98%, enquanto os ventos permanecem fracos, em torno de 3 km/h. O índice UV é considerado extremo, exigindo atenção com proteção solar durante a exposição ao sol.

Na terça-feira (17), o tempo segue parecido, com sol entre muitas nuvens, mas ainda sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 17°C e 29°C.

Já na quarta-feira (18), o cenário permanece estável, com muitas nuvens ao longo do dia e aberturas de sol, e temperaturas entre 18°C e 30°C.

A mudança no tempo deve ocorrer a partir de quinta-feira (19), quando há previsão de pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. A temperatura deve variar entre 17°C e 27°C, com 53% de chance de chuva.

Na sexta-feira (20), o tempo segue instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde, enquanto a noite deve ser de muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas ficam entre 18°C e 26°C.