Prefeitura de Itapecerica da Serra encerra inscrições em 18 de março para curso de hambúrguer artesanal

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, abriu inscrições para o curso “Prepare e Venda Hambúrguer Artesanal”, voltado à qualificação profissional e à geração de renda.

As inscrições vão até 18 de março e podem ser feitas presencialmente na Secretaria, localizada na Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro, pelos telefones (11) 4668-9504 e (11) 4668-9310, ou pelo QR-Code disponível na divulgação do curso.

As aulas serão realizadas entre os dias 6 e 17 de abril, das 13h às 17h, no Banco de Alimentos, na Rua Fazenda Paraíso, 251 – Parque Paraíso. O curso é destinado a maiores de 18 anos e moradores de Itapecerica da Serra.

A iniciativa busca capacitar os participantes para produção e comercialização de hambúrgueres artesanais, oferecendo uma oportunidade de geração de renda e desenvolvimento profissional no município.