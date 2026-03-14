“Empodera Ela” acontece neste sábado (14) em Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra realiza neste sábado (14), das 9h às 12h, a ação “Empodera Ela”, no Largo da Matriz. O evento oferece uma manhã de serviços gratuitos, informações e atividades de acolhimento voltadas às mulheres do município.

Durante a programação, as participantes poderão acessar atendimentos na área da saúde, serviços de beleza e estética, sessões de massoterapia, além de orientações do Sebrae Delas, programa voltado ao empreendedorismo feminino. O Espaço da Mulher também estará presente com ações de orientação e apoio.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) oferecerá informações sobre oportunidades de emprego e serviços relacionados ao mercado de trabalho. Haverá ainda distribuição da cartilha do Conselho da Mulher, apresentações de dança e música, sorteios, entrega de brindes e outras atividades preparadas para acolher e integrar o público feminino.

Promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, a iniciativa celebra o Dia Internacional da Mulher e reforça a importância da valorização feminina em diferentes áreas da sociedade. A participação é gratuita e aberta a todas as moradoras, com acesso facilitado por ser realizada no centro da cidade.