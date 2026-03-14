Ônibus intermunicipais que atendem Taboão e região deixarão de aceitar cartão de crédito a partir de 2 de abril

Direto da redação

A partir de 2 de abril, passageiros que utilizam ônibus intermunicipais que atendem Taboão da Serra e cidades da região não poderão mais pagar a passagem com cartão de crédito por aproximação. A mudança vale para as linhas metropolitanas que fazem a ligação entre municípios da Grande São Paulo e a capital.

Com a alteração, o pagamento das tarifas nos coletivos que utilizam o sistema do Cartão TOP poderá ser feito apenas com Cartão TOP, dinheiro ou cartão de débito por aproximação.

Mudança afeta passageiros da região

A medida impacta diretamente usuários que se deslocam diariamente entre Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, principalmente aqueles que utilizam as linhas intermunicipais para trabalhar ou estudar em São Paulo.

Esses ônibus conectam as cidades da região a bairros importantes da zona sul da capital, como Campo Limpo e Capão Redondo, e transportam milhares de passageiros diariamente.

Sistema foi implantado em 2023

O pagamento por aproximação com cartões bancários começou a ser utilizado em maio de 2023 como forma de facilitar o embarque e reduzir o uso de dinheiro dentro dos veículos. Desde então, passageiros podiam utilizar cartões de crédito ou débito diretamente nos validadores instalados nos ônibus.

Com a mudança prevista para abril, o sistema continuará funcionando apenas para cartões de débito, além das formas tradicionais de pagamento.