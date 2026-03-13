Prefeito Engenheiro Daniel inaugura CAPSi e Centro de Especialidades Odontológicas em Taboão da Serra

Por Samara Matos, Jardim Guaciara

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, inaugurou nesta quinta-feira (12), no Jardim Guaciara o novo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O equipamento amplia a rede municipal de saúde com atendimento especializado voltado à saúde mental de crianças e adolescentes e a tratamentos odontológicos de média complexidade.

Localizado na Estrada das Olarias, o prédio conta com cerca de 1.500 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos. No térreo funciona o CAPSi, com atendimento multiprofissional voltado a crianças e adolescentes com sofrimento psíquico intenso. No primeiro andar foi instalado o Centro de Especialidades Odontológicas, com consultórios preparados para procedimentos especializados.

Durante a inauguração, o prefeito destacou que o investimento faz parte do plano da gestão de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

“Estamos entregando dois equipamentos extremamente importantes para a cidade. Sabemos que muitas famílias precisam desse atendimento especializado, principalmente na área da saúde mental, e nosso compromisso é ampliar os serviços e garantir atendimento digno para a população”, afirmou Engenheiro Daniel.

Estrutura fortalece rede municipal de saúde

O secretário municipal de Saúde, Ailton Bogalho Jr., ressaltou que a nova unidade amplia a estrutura da rede pública e melhora as condições de atendimento para pacientes e profissionais.

Segundo ele, a criação do espaço faz parte de um conjunto de investimentos para fortalecer diferentes áreas da saúde no município e ampliar o acesso da população a serviços especializados.

“Esse equipamento representa um avanço importante para a saúde de Taboão da Serra e vai permitir ampliar a capacidade de atendimento e oferecer uma estrutura mais adequada para a população”, afirmou.

Atendimento especializado em saúde mental

A coordenadora de Saúde Mental do município, Thaís Mendes, destacou que o novo prédio do CAPSi representa um avanço significativo no cuidado com crianças e adolescentes.

Ela explicou que a saúde mental na infância exige escuta qualificada, sensibilidade e uma rede de atendimento estruturada para acolher as famílias.

“A saúde mental na infância e na adolescência exige escuta, sensibilidade e uma rede comprometida. Com esse espaço maior e mais estruturado poderemos fortalecer ainda mais o cuidado com nossas crianças, adolescentes e suas famílias”, afirmou.

Estrutura ampliada para especialidades odontológicas

O coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas, Alexandre Diniz, explicou que o projeto surgiu a partir da necessidade de ampliar o atendimento que anteriormente funcionava no Parque Pinheiros.

Com o crescimento da população e da demanda por atendimentos especializados, foi necessário criar um espaço maior e mais estruturado para receber os pacientes.

“Esse projeto nasce do próprio Centro de Especialidades Odontológicas que existia no Parque Pinheiros. Com o crescimento da população, o serviço precisou acompanhar essa demanda e agora temos uma estrutura muito maior para ampliar os atendimentos”, explicou.

A nova unidade conta com sete consultórios odontológicos já instalados, preparados para diferentes especialidades, como endodontia (tratamento de canal), além de equipamentos específicos para cada tipo de procedimento.

O espaço também terá um consultório de aleitamento materno, com equipe formada por médica, psicóloga e dentista para auxiliar mães e bebês com dificuldades na amamentação.

O atendimento no CEO será realizado por meio de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde o dentista faz a avaliação inicial e direciona o paciente para o especialista quando necessário.

Autoridades destacam importância do equipamento

A inauguração contou com a presença de autoridades municipais e lideranças políticas. A deputada federal Eli Santos destacou a importância de investimentos na área da saúde pública.

“Investir em saúde é investir na vida das pessoas e em mais dignidade para as famílias que dependem do serviço público”, afirmou.

O vereador Ronaldo Onishi ressaltou que o novo equipamento representa um avanço importante para o atendimento de crianças e adolescentes no município.

“Esse espaço é muito importante para as famílias de Taboão da Serra, principalmente para aquelas que precisam de atendimento especializado para seus filhos”, disse.

Já o presidente da Câmara Municipal, Carlinhos do Leme, destacou que investir em saúde mental é fundamental para o desenvolvimento social da cidade.

“A saúde mental é um dos grandes desafios da sociedade e ter um espaço estruturado como esse é um avanço importante para a cidade”, afirmou.

Com a inauguração do novo CAPSi e do Centro de Especialidades Odontológicas, a Prefeitura de Taboão da Serra pretende ampliar o atendimento especializado e fortalecer a rede municipal de saúde, oferecendo mais suporte às famílias que dependem do sistema público.