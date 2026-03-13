Fernando Fernandes destaca maturidade política na gestão e declara apoio à reeleição de Engenheiro Daniel

Por Samara Matos, na redação

Durante a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), realizada nesta quinta-feira (12), no Jardim Guaciara, em Taboão da Serra, o ex-prefeito Fernando Fernandes destacou a maturidade política do município e reforçou seu apoio à reeleição do prefeito Engenheiro Daniel.

Em seu discurso, o prefeito Engenheiro Daniel afirmou que a união entre lideranças políticas tem sido fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Hoje temos um grupo político que quer o melhor para Taboão da Serra, sem ego e sem vaidade. Quando existe união, quem ganha é a cidade”, disse.

Daniel também ressaltou a importância de dar continuidade a projetos iniciados em gestões anteriores. “Todo equipamento público tem um começo. Eu tive a oportunidade de participar do início desse projeto ainda como engenheiro, discutindo ideias e acompanhando o desenvolvimento. Por isso fiz questão de convidar o ex-prefeito Fernando Fernandes e outras pessoas que participaram desse processo”, afirmou.

Ao falar sobre a política local, Fernando Fernandes destacou que o momento atual demonstra maturidade e respeito entre as lideranças. “Todos nós estamos do lado de Taboão da Serra. Não é do lado do Daniel ou do Fernando, é do lado da cidade. Quando a cidade cresce, melhora a vida de todo mundo”, afirmou.

O ex-prefeito destacou ainda a importância da continuidade administrativa para a execução de projetos estruturantes. “Muitas mudanças na cidade não podem ser feitas em apenas quatro anos. É preciso tempo para concluir o que é necessário para o município”, disse, reforçando seu apoio à reeleição de Engenheiro Daniel: “Eu falo para todo mundo: estou na sua reeleição. Você merece continuar para colocar em prática todos os projetos que pensou para Taboão da Serra”.

Fernando Fernandes também elogiou a postura do atual prefeito em reconhecer trabalhos de gestões anteriores e em manter diálogo com vereadores e secretários municipais. “Hoje estamos mostrando maturidade política. Quando colocamos os interesses da cidade acima de disputas pessoais, quem ganha é a população”, destacou.

Durante a cerimônia, Daniel agradeceu o apoio da Câmara Municipal, dos secretários e das lideranças políticas presentes, reforçando que o compromisso do governo é com a população. “Nosso objetivo é transformar Taboão da Serra em uma cidade melhor para todos os moradores, e isso só é possível com diálogo e trabalho conjunto”, concluiu.

O evento marcou um momento de unidade política no município e consolidou a mensagem de continuidade administrativa, com líderes locais reforçando a necessidade de manter políticas públicas em andamento para garantir desenvolvimento e qualidade de vida para a população.