Prefeito anuncia Andrea Franquini como nova secretária da Mulher de Taboão da Serra

Por Samara Matos, Jardim Guaciara
O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, anunciou nesta quinta-feira (12) a nomeação de Andrea Franquini como nova secretária municipal da Mulher. O anúncio foi feito durante a inauguração do Centro Odontológico (CEO) e do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), no Jardim Guaciara.
A escolha de Andrea faz parte de uma reorganização da pasta e já vinha sendo planejada pela prefeitura. Segundo Daniel, a nova secretária já atuou em projetos sociais em Embu das Artes e tem experiência para assumir a função. “A Andrea é uma pessoa que conhecemos há muitos anos. Nos últimos anos ela tem feito um trabalho importante em Embu das Artes e este era o momento certo para trazê-la para cá”, disse o prefeito.
Andrea substitui Thaís Miana, que deixou a secretaria para assumir a Secretaria Jurídica de Bragança Paulista. Daniel destacou que a ex-secretária deixou a pasta estruturada e com projetos em andamento. “Ela fez um bom trabalho e deu um pontapé inicial importante na Secretaria da Mulher. Agora é a hora de dar oportunidade para a Andrea continuar e ampliar essas ações”, afirmou.
O prefeito reforçou que Andrea assume a secretaria por sua competência e dedicação, e não por laços familiares, já que é irmã da vice-prefeita Erica Franquini. “Você está assumindo porque tem capacidade, competência e gosta de pessoas. É isso que precisamos: profissionais humanos para atender nossa população”, declarou.
Com a nova titular, a Secretaria Municipal da Mulher terá papel estratégico na implementação de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, proteção contra a violência e inclusão social. A expectativa é que Andrea amplie programas existentes e crie novas iniciativas para atender mulheres e famílias em Taboão da Serra.