Fim de Semana em Taboão da Serra terá máxima de 28°C com chance de chuva

O fim de semana em Taboão da Serra terá calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva, especialmente na sexta-feira e no sábado. A máxima no domingo pode chegar a 28°C, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Nesta sexta-feira (13), o dia começa com sol entre nuvens, mas há previsão de chuva rápida e trovoadas à noite. A mínima será de 18°C e a máxima de 24°C, com umidade do ar em torno de 97%. Especialistas alertam para atenção em áreas alagadas e durante o trânsito em trechos molhados.

No sábado (14), o sol predomina pela manhã, mas pancadas de chuva devem ocorrer à tarde, seguidas de nevoeiro à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 27°C, e a chance de chuva é de 68%. A umidade do ar pode alcançar 99%, aumentando a sensação de calor e abafamento.

No domingo (15), o sol predomina com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Não há previsão de chuva significativa, e as temperaturas ficam entre 17°C e 28°C, mantendo o calor do fim de semana.