Taboão da Serra divulga mais de 130 vagas de emprego com salários de até R$ 5 mil

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) de Taboão da Serra está divulgando mais de 130 vagas de emprego em empresas da cidade e da região. As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas, com salários que variam entre R$ 2.242 e R$ 5.000, além de benefícios oferecidos pelos contratantes.

Entre as vagas disponíveis estão carpinteiro, pedreiro, preparador de estrutura metálica, ajudante de produção, motorista de automóvel leve, mecânico montador, copeira, operador de ETE, frentista e operador de máquinas pesadas. Para a maioria dessas funções é exigido ensino fundamental incompleto e experiência mínima de seis meses, dependendo do cargo.

Também há oportunidades para a área administrativa, como auxiliar técnico de informática, que exige ensino médio completo, e assistente de recursos humanos, que requer ensino superior incompleto e experiência mínima de seis meses.

Além dessas funções, também há vagas para líder de açougue, técnico de manutenção predial, encarregado de caixa, encarregado ou chefe de perecíveis, frios e laticínios, encarregado de depósito ou mercearia de atacado, líder de estoque e fiscal de frente de caixa.

A maioria das vagas tem jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, em horário comercial (das 8h às 17h). Algumas funções possuem escala 6×1, com horário a combinar.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica, convênio odontológico, auxílio-creche, participação nos lucros, refeição no local, uniforme e plano de carreira, dependendo da empresa contratante.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laura Neves, a iniciativa busca aproximar os moradores das empresas que estão contratando.

“Esta é a oportunidade para quem estava procurando um emprego. Queremos ser a ponte entre os munícipes e as empresas que estão contratando na cidade e na região”, afirmou.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, levando RG, CPF e comprovante de residência para obter mais informações sobre os processos seletivos.

Endereço: Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888

E-mail: sde@taboaodaserra.sp.gov.br