Gestão do Prefeito Engenheiro Daniel garante mais de R$ 250 milhões em recursos federais e estaduais para Taboão da Serra

Da PMST

A Prefeitura de Taboão da Serra, sob a gestão do prefeito Engenheiro Daniel, captou mais de R$ 250 milhões em recursos federais e estaduais por meio de emendas parlamentares e convênios ao longo de 2025. O valor é mais do que o dobro do arrecadado na gestão anterior, que somou cerca de R$ 115 milhões em quatro anos.

Segundo a administração municipal, os recursos serão aplicados em saúde, educação, obras, infraestrutura, urbanização, segurança, esporte e cultura, garantindo melhorias para toda a cidade.

Investimentos em Saúde

R$ 19 milhões para compra de medicamentos

R$ 2,8 milhões para exames laboratoriais

R$ 1,5 milhão para mutirão de oftalmologia

R$ 1 milhão em equipamentos e mobiliário de unidades de saúde

R$ 1,4 milhão para conclusão do Centro Especializado em Reabilitação (CER)

Educação

Reformas e melhorias nas escolas municipais pelo programa Escola Mais Bonita

Conclusão de obras na EMEF Paulo Freire

Espaços mais funcionais e acolhedores para alunos e professores

Obras e Infraestrutura

Construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Recapeamento de ruas e obras de drenagem

Contenção de encostas e combate a enchentes

Modernização da Arena Multiuso

Construção de campo de futebol e academias ao ar livre

Urbanização e Cultura

Programa Periferia Viva : urbanização, regularização fundiária e melhorias habitacionais ( R$ 102 milhões )

Projetos de Teatro Municipal

Reformas em parques: Parque das Hortênsias e Parque da Família

Implantação do Portal da Cidade

Segurança e Serviços

Aquisição de simulador de tiros para treinamento da Guarda Civil Municipal

Compra de uniformes e equipamentos para a GCM

Locação de caminhões para serviços urbanos

Parlamentares que destinaram recursos

Deputados Federais:

Bruno Ganem (Podemos) – R$ 12,1 milhões

Antonio Carlos Rodrigues (PL) – R$ 10,8 milhões

Alexandre Leite (União Brasil) – R$ 7,5 milhões

Cezinha do Madureira (PT) – R$ 7 milhões

Ely Santos (Republicanos) – R$ 5 milhões

Carlos Zarattini (PT) – R$ 2,8 milhões

Deputados Estaduais:

Analice Fernandes (PSD) – R$ 5,5 milhões

Eduardo Nóbrega (Podemos) – R$ 5 milhões

Rosana Valle (PL) – R$ 3 milhões

Ênio Tatto (PT) – R$ 2,95 milhões

Jorge Wilson – Xerife do Consumidor (Republicanos) – R$ 2 milhões

Gilmaci Santos (Republicanos) – R$ 1,5 milhão

Impacto para Taboão da Serra

Para o prefeito Engenheiro Daniel, a captação recorde de recursos é essencial para acelerar obras e ampliar serviços públicos. “Esses investimentos permitem transformar a cidade e garantir mais qualidade de vida para todos os moradores”, afirmou.