Gestão do Prefeito Engenheiro Daniel garante mais de R$ 250 milhões em recursos federais e estaduais para Taboão da Serra

Da PMST
A Prefeitura de Taboão da Serra, sob a gestão do prefeito Engenheiro Daniel, captou mais de R$ 250 milhões em recursos federais e estaduais por meio de emendas parlamentares e convênios ao longo de 2025. O valor é mais do que o dobro do arrecadado na gestão anterior, que somou cerca de R$ 115 milhões em quatro anos.
Segundo a administração municipal, os recursos serão aplicados em saúde, educação, obras, infraestrutura, urbanização, segurança, esporte e cultura, garantindo melhorias para toda a cidade.
Investimentos em Saúde
R$ 19 milhões para compra de medicamentos
R$ 2,8 milhões para exames laboratoriais
R$ 1,5 milhão para mutirão de oftalmologia
R$ 1 milhão em equipamentos e mobiliário de unidades de saúde
R$ 1,4 milhão para conclusão do Centro Especializado em Reabilitação (CER)
Educação
Reformas e melhorias nas escolas municipais pelo programa Escola Mais Bonita
Conclusão de obras na EMEF Paulo Freire
Espaços mais funcionais e acolhedores para alunos e professores
Obras e Infraestrutura
Construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Recapeamento de ruas e obras de drenagem
Contenção de encostas e combate a enchentes
Modernização da Arena Multiuso
Construção de campo de futebol e academias ao ar livre
Urbanização e Cultura
Programa Periferia Viva: urbanização, regularização fundiária e melhorias habitacionais (R$ 102 milhões)
Projetos de Teatro Municipal
Reformas em parques: Parque das Hortênsias e Parque da Família
Implantação do Portal da Cidade
Segurança e Serviços
Aquisição de simulador de tiros para treinamento da Guarda Civil Municipal
Compra de uniformes e equipamentos para a GCM
Locação de caminhões para serviços urbanos
Parlamentares que destinaram recursos
Deputados Federais:
Bruno Ganem (Podemos) – R$ 12,1 milhões
Antonio Carlos Rodrigues (PL) – R$ 10,8 milhões
Alexandre Leite (União Brasil) – R$ 7,5 milhões
Cezinha do Madureira (PT) – R$ 7 milhões
Ely Santos (Republicanos) – R$ 5 milhões
Carlos Zarattini (PT) – R$ 2,8 milhões
Deputados Estaduais:
Analice Fernandes (PSD) – R$ 5,5 milhões
Eduardo Nóbrega (Podemos) – R$ 5 milhões
Rosana Valle (PL) – R$ 3 milhões
Ênio Tatto (PT) – R$ 2,95 milhões
Jorge Wilson – Xerife do Consumidor (Republicanos) – R$ 2 milhões
Gilmaci Santos (Republicanos) – R$ 1,5 milhão
Impacto para Taboão da Serra
Para o prefeito Engenheiro Daniel, a captação recorde de recursos é essencial para acelerar obras e ampliar serviços públicos. “Esses investimentos permitem transformar a cidade e garantir mais qualidade de vida para todos os moradores”, afirmou.