loader-image
temperature icon 20°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Gestão do Prefeito Engenheiro Daniel garante mais de R$ 250 milhões em recursos federais e estaduais para Taboão da Serra

Compartilhar notícia

Da PMST

A Prefeitura de Taboão da Serra, sob a gestão do prefeito Engenheiro Daniel, captou mais de R$ 250 milhões em recursos federais e estaduais por meio de emendas parlamentares e convênios ao longo de 2025. O valor é mais do que o dobro do arrecadado na gestão anterior, que somou cerca de R$ 115 milhões em quatro anos.

Segundo a administração municipal, os recursos serão aplicados em saúde, educação, obras, infraestrutura, urbanização, segurança, esporte e cultura, garantindo melhorias para toda a cidade.

Investimentos em Saúde

  • R$ 19 milhões para compra de medicamentos

  • R$ 2,8 milhões para exames laboratoriais

  • R$ 1,5 milhão para mutirão de oftalmologia

  • R$ 1 milhão em equipamentos e mobiliário de unidades de saúde

  • R$ 1,4 milhão para conclusão do Centro Especializado em Reabilitação (CER)

Educação

  • Reformas e melhorias nas escolas municipais pelo programa Escola Mais Bonita

  • Conclusão de obras na EMEF Paulo Freire

  • Espaços mais funcionais e acolhedores para alunos e professores

Obras e Infraestrutura

  • Construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS)

  • Recapeamento de ruas e obras de drenagem

  • Contenção de encostas e combate a enchentes

  • Modernização da Arena Multiuso

  • Construção de campo de futebol e academias ao ar livre

Urbanização e Cultura

  • Programa Periferia Viva: urbanização, regularização fundiária e melhorias habitacionais (R$ 102 milhões)

  • Projetos de Teatro Municipal

  • Reformas em parques: Parque das Hortênsias e Parque da Família

  • Implantação do Portal da Cidade

Segurança e Serviços

  • Aquisição de simulador de tiros para treinamento da Guarda Civil Municipal

  • Compra de uniformes e equipamentos para a GCM

  • Locação de caminhões para serviços urbanos

Parlamentares que destinaram recursos

Deputados Federais:

  • Bruno Ganem (Podemos) – R$ 12,1 milhões

  • Antonio Carlos Rodrigues (PL) – R$ 10,8 milhões

  • Alexandre Leite (União Brasil) – R$ 7,5 milhões

  • Cezinha do Madureira (PT) – R$ 7 milhões

  • Ely Santos (Republicanos) – R$ 5 milhões

  • Carlos Zarattini (PT) – R$ 2,8 milhões

Deputados Estaduais:

  • Analice Fernandes (PSD) – R$ 5,5 milhões

  • Eduardo Nóbrega (Podemos) – R$ 5 milhões

  • Rosana Valle (PL) – R$ 3 milhões

  • Ênio Tatto (PT) – R$ 2,95 milhões

  • Jorge Wilson – Xerife do Consumidor (Republicanos) – R$ 2 milhões

  • Gilmaci Santos (Republicanos) – R$ 1,5 milhão

Impacto para Taboão da Serra

Para o prefeito Engenheiro Daniel, a captação recorde de recursos é essencial para acelerar obras e ampliar serviços públicos. “Esses investimentos permitem transformar a cidade e garantir mais qualidade de vida para todos os moradores”, afirmou.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.