Curso ‘Alfabetização na Idade Certa’ para professores dos anos iniciais recebe inscrições até domingo (15) em Taboão da Serra

Direto da redação

Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (PEB I) de Taboão da Serra têm até domingo, 15 de março, para se inscrever no curso “Alfabetização na Idade Certa: práticas de leitura e escrita nos anos iniciais”, oferecido pela Secretaria de Educação (SEDUC). As inscrições são online, pelo link: Inscrição curso SEDUC.

O curso tem como objetivo capacitar professores em estratégias pedagógicas para o ensino da leitura e escrita, abordando conceitos de alfabetização e letramento sob a perspectiva construtivista. Segundo Lisley Rezende, diretora do Departamento de Formação da SEDUC, a formação proporciona práticas inclusivas, planejamento de aulas e acompanhamento das aprendizagens, ajudando a tornar o ensino mais significativo.

O secretário de Educação, Luciano Corrêa, destaca a importância da formação continuada: “Investir na qualificação dos professores garante que nossos estudantes avancem desde os primeiros anos escolares, fortalecendo a alfabetização de forma consistente”.

O curso terá 60 horas de duração, sendo 20 horas presenciais e 40 horas assíncronas, com leituras, estudos e atividades práticas. Os encontros presenciais serão realizados toda terceira sexta-feira do mês, no Centro de Formação Tula Pilar, localizado na Rua Alfredo Wolf, 150, Jardim Maria Rosa.

O certificado possui peso especial para atribuição de aulas e evolução funcional, conforme regulamentação vigente. A ementa completa está disponível no site da Prefeitura: www.ts.sp.gov.br.

Serviço