Taboão da Serra recebe neste sábado (14) espetáculo e oficinas gratuitas da São Paulo Companhia de Dança

Neste sábado (14), Taboão da Serra terá um dia completo dedicado à dança com atividades gratuitas da São Paulo Companhia de Dança (SPCD) no Centro Municipal de Recreação e Cultura (CEMUR).

As atividades começam pela manhã com duas oficinas gratuitas. Às 10h, acontece a Oficina de Balé Clássico, e às 11h45, a Oficina Repertório em Movimento, na qual serão ensinados trechos de obras que serão apresentadas à noite. Podem participar jovens acima de 14 anos com nível intermediário na modalidade, e as vagas são preenchidas por ordem de inscrição pelo formulário: Clique aqui para se inscrever.

À noite, às 19h, será realizado o espetáculo da SPCD. A entrada é gratuita, e o acesso à plateia será por ordem de chegada, liberado 30 minutos antes do início. A apresentação começa com a Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra e segue com três obras que vão do clássico ao contemporâneo:

Grand Pas de Deux de O Cisne Negro , de Mario Galizzi, baseado no clássico “O Lago dos Cisnes”, mostra o encontro do príncipe Siegfried com Odile, o Cisne Negro, em uma coreografia marcada por expressividade e virtuosismo .

ATÔMICO , de Sérgio Galdino, combina maracatu de baque virado, música eletrônica, manguebeat, rock e hip-hop, trazendo a cultura nordestina para a dança contemporânea .

play!ground, de Letícia Forattini, celebra a experimentação e a liberdade criativa, inspirando-se nos processos de ensaio e promovendo o encontro entre corpos e movimentos.

“É sempre muito especial levar a dança para diferentes públicos. Nosso objetivo é ampliar o contato da Companhia com a comunidade, apresentando obras novas e clássicas em uma experiência única”, comenta Inês Bogéa, diretora artística da SPCD.

A São Paulo Companhia de Dança, criada em 2008, é reconhecida como uma das mais prestigiadas da América Latina, com apresentações que já alcançaram mais de 2 milhões de espectadores em 22 países. A Companhia alia tradição e inovação, levando também ações educativas e projetos culturais que fortalecem a arte e a inclusão social.

Serviço

Oficinas de Dança

Balé Clássico: 14 de março, 10h

Repertório em Movimento: 14 de março, 11h45

Inscrições: Clique aqui/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4u2ms7ZWEmt0syJxj4QW8hK9CPVF9R2P2d218ku36k0x2QA/viewform

Local: CEMUR Taboão da Serra – Praça Nícola Vivilechio, 334, Jardim Bom Tempo

Espetáculo