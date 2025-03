A Secretaria de Transportes de Taboão da Serra e DETRAN.SP realizam ação de conscientização da faixa de pedestres

Direto da PMTS

Na quinta-feira, 6 de março, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) de Taboão da Serra, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN.SP), realizou uma ação de conscientização na Praça Nicola Vivilechio. O foco da mobilização era conscientizar motoristas e pedestres a respeitarem e utilizarem a faixa de pedestres corretamente, ressaltando como é uma responsabilidade civil para a segurança geral no trânsito.

A ação contou com a presença do secretário da pasta, Marcos Paulo de Oliveira, a equipe da SETRAM, assim como funcionários do DETRAN.SP, que promoveram a distribuição de panfletos informativos e conversaram com os munícipes sobre detalhes da iniciativa.

“Sempre reforçamos a importância da faixa para a segurança dos pedestres e motoristas, igualmente. Apesar da passibilidade de multa devido a infração, é ainda mais importante que a população tenha sempre em mente que o bem mais precioso delas é a vida”, enfatizou o secretário do transporte, Marcos Paulo.

O Código de Transito Brasileiro (CTB), no artigo 183, determina que é proibido parar sobre a faixa de pedestre, sem a presença de um semáforo é considerado uma infração leve e resulta em multa. Caso seja diante de um semáforo é considerada média e o condutor, além da multa, perde quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O artigo 214 do CTB estabelece que o motorista deve dar preferência de passagem ao pedestre, podendo ser considerada infração gravíssima, sujeita a sete pontos na CNH e multa. O motorista também deve permitir que o pedestre complete a travessia em segurança, mesmo sem faixa ou sinalização destinada a tal, com a penalidade sendo de cinco pontos na CNH e multa, uma vez que a infração é considerada grave.

Pedestres também precisam ter responsabilidade no trânsito. Atravessar na faixa e sempre olhar para os dois lados antes da travessia são ações simples que garantem um trajeto mais seguro. Ao atravessar, esteja sempre atento ao tráfego de veículos, não use o celular e nem esteja distraído, lembre-se: o seu bem mais precioso é a vida.