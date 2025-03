Ladrão armado é preso em Taboão da Serra com moto e alianças roubadas

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (11), um homem foi preso na Rua do Tesouro, em Taboão da Serra, após ser flagrado com uma moto roubada, uma arma de fogo e diversas alianças que, segundo as autoridades, foram levadas em assaltos na região.

A ação foi realizada pelas forças de segurança, que conseguiram abordar o suspeito enquanto ele circulava com o veículo roubado. Durante a revista, foi encontrada a arma utilizada para intimidar as vítimas, além das alianças provenientes de diferentes crimes.

A polícia agora investiga se há mais envolvidos e se o detido tem relação com outros roubos registrados na cidade.

Caso tenha sido vítima de assalto recentemente, a orientação das autoridades é procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência.