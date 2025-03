Morador de Taboão da Serra é condenado a 19 anos de prisão por integrar “A gangue do Rolex”

Direto da redação

A Justiça condenou, nesta segunda-feira (10), a 19 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, um homem de 38 anos, morador de Taboão da Serra, acusado de integrar uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo. Ele foi responsabilizado por três assaltos ocorridos entre o final de 2021 e o início de 2022, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O criminoso e seus comparsas, conhecidos como “A gangue do Rolex”, identificavam as vítimas à distância e, ao perceberem que usavam relógios de alto valor – avaliados entre R$ 47,5 mil e R$ 150 mil –, realizavam os assaltos. O grupo se revezava em motocicletas e abordava os motoristas no momento em que saíam dos veículos, utilizando armas de fogo para intimidar e roubar os pertences.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) iniciou as investigações a partir das imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e uso de ferramentas de inteligência policial. A apuração revelou que o criminoso também era investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por praticar o mesmo tipo de crime em Brasília.

Com o avanço das investigações, a Justiça do DF expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que foi capturado em São Paulo no início de 2023 e transferido para uma penitenciária de Brasília. Agora, ele foi condenado pelos crimes de roubo qualificado – pelo uso de arma de fogo e atuação em grupo – e por associação criminosa.

Após a prisão do assaltante, a sequência de crimes envolvendo o roubo de relógios de luxo cessou em São José do Rio Preto. Além da sentença já determinada, o réu ainda aguarda julgamento pelos crimes cometidos na capital federal.