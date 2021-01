A taboanense Vera Lúcia de Souza de 60 anos, foi a primeira profissional da saúde a receber a vacina

Direto da redação, com informações da assessoria da PMTS

Na noite desta terça-feira (19) Taboão da Serra recebeu as primeiras doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan. O lote com 4.360 doses foi entregue pelo Governo do Estado de São Paulo.

A auxiliar de enfermagem Vera Lúcia de Souza, a Verinha, foi a primeira taboanense a ser vacinada. Verinha tem 60 anos, completados no último domingo e se dedica há 25 anos como servidora da Prefeitura de Taboão da Serra. “Foi um grande presente de Deus! Assim que fui informada que seria a primeira profissional da saúde que receberia a vacina, não contive a minha emoção. Tivemos muitas mortes e a vacina traz a esperança de que vamos conseguir salvar vidas”, disse.

A aplicação da vacina foi feita pela enfermeira Elisabete Gonçalves Furquim que também destacou a emoção de estar em suas mãos a esperança de poder salvar vidas. Taboão da Serra foi um dos primeiros municípios paulistas a receber as doses da Coronavac, além de ser a cidade da região do CONISUD que mais receberá vacinas nesse primeiro momento.

Durante o recebimento das vacinas, o prefeito Aprígio parabenizou o trabalho feito pela Secretaria da Saúde. “É um dia de muita felicidade. Taboão da Serra saiu na frente de muitas cidades. Entregamos nosso plano de vacinação muito cedo, bem completo e o Governo do Estado nos mandou as doses”, comemorou. “A vacina que está chegando hoje vai salvar muitas vidas. Esse é um trabalho de prevenção que a gente fica muito feliz, pois a esperança chegou”, completou.

Embora a vacina já tenha chegado à cidade, o secretário de Saúde José Alberto Tarifa reforça que as diretrizes estaduais serão seguidas. “Seguiremos o calendário de imunização estabelecido pelo Governo do Estado. Por isso, nessa primeira fase mais de quatro mil profissionais da saúde dos setores públicos e privados da cidade serão vacinados”, explicou. “Não é tempo para a população ir ao posto de saúde em busca da vacina e nem é momento de relaxar com os cuidados. Em breve mais doses serão entregues e mais moradores serão vacinados”, completa.