Abastecimento de água começa a ser restabelecido em Itapecerica da Serra após rompimento de adutora

Por Geovanna Matos, na redação

O abastecimento de água em Itapecerica da Serra começou a ser restabelecido na noite de domingo (27), após quase uma semana de falhas causadas pelo rompimento de uma adutora no bairro Quinta do Morro, na divisa com Embu das Artes. O incidente ocorreu na terça-feira (22) e comprometeu o fornecimento de água em diversos bairros das duas cidades.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) iniciou os reparos imediatamente, com previsão de concluir os serviços até sexta-feira (25). No entanto, um novo rompimento, identificado a cerca de 70 metros do ponto inicial, adiou a conclusão da obra. A intervenção definitiva foi finalizada no domingo, com a instalação de uma luva de contenção na tubulação.

Segundo a Prefeitura de Itapecerica da Serra, as regiões mais baixas da cidade já estão sendo abastecidas normalmente. Enquanto o sistema não é completamente regularizado, caminhões-pipa continuam atendendo as áreas mais afetadas. A administração municipal também organizou uma força-tarefa para minimizar os impactos à população durante o período de crise.

Em nota, a Sabesp informou que segue monitorando o sistema para garantir a normalização completa do fornecimento nos próximos dias. A empresa orienta que a população utilize água de forma consciente até a estabilização total do serviço.