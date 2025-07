Prazo para descontos em dívidas fiscais de Taboão da Serra encerra nesta quinta-feira (31)

Direto da redação

Termina nesta quinta-feira, 31 de julho, o prazo para adesão à Campanha de Anistia Fiscal 2025 da Prefeitura de Taboão da Serra. A ação, instituída pela Lei Complementar nº 420, permite que contribuintes com tributos vencidos até 31 de dezembro de 2024 regularizem suas dívidas com a Fazenda Municipal com descontos que variam de 15% a 100% em multas e juros, além da possibilidade de parcelamento em até 24 vezes.

A adesão pode ser feita pelo site oficial do município (atende.ts.sp.gov.br) ou presencialmente em uma das Centrais Atende – no Centro ou no Pirajuçara –, das 8h30 às 16h30. Após o encerramento do prazo, não será possível garantir os mesmos benefícios de redução nas pendências fiscais.

Podem participar da campanha pessoas físicas ou jurídicas com dívidas inscritas ou não em Dívida Ativa. O valor do desconto varia conforme a quantidade de parcelas escolhidas pelo contribuinte:

Parcelamento Desconto em multas e juros De 1 a 5 parcelas 100% De 6 a 8 parcelas 70% De 9 a 12 parcelas 50% De 13 a 16 parcelas 25% De 17 a 24 parcelas 15%

A primeira parcela vence em 8 de agosto e o acordo só será validado após o pagamento da parcela inicial dentro do prazo. Em caso de atraso, o contribuinte estará sujeito a multa de 0,33% ao dia, limitada a 10%, além de juros de 1% ao mês. Se o atraso ultrapassar 90 dias, o parcelamento será automaticamente cancelado, assim como os descontos concedidos.

Serviço

Campanha de Anistia Fiscal 2025 – Taboão da Serra

Prazo: até quinta-feira, 31 de julho

Site: atende.ts.sp.gov.br

Atende Pirajuçara

Endereço: Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

Telefone: (11) 4788-7680

Atende Centro

Endereço: Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção

Telefones: (11) 4788-2922 / 4788-2923

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30