Acidente na Avenida Taboão deixa carro totalmente destruído e trânsito parado

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (9), um grave acidente foi registrado na Avenida Taboão, próximo ao Cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra. Segundo leitores do Taboão em Foco, o trânsito está completamente parado há mais de uma hora.

O acidente envolveu um carro, um ônibus e um caminhão. O veículo de passeio ficou preso entre o ônibus e o caminhão, ficando completamente destruído.

Agentes de trânsito já estão no local para orientar os motoristas e organizar o fluxo. Equipes de emergência também foram acionadas. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos.

Acompanhe o Taboão em Foco para mais informações sobre vítimas e liberação do tráfego.