Após descarrilamento de trem estação Vila Sônia é fechada nesta terça-feira (9)

Direto da Redação – Taboão da Serra, 9 de setembro de 2025

Um trem da Linha 4-Amarela descarrilou na manhã desta terça-feira (9) entre as estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi. O último carro da composição saiu dos trilhos por volta das 10h. Ninguém ficou ferido.

Por causa do acidente a circulação de trens está suspensa no trecho. No momento os trens operam apenas entre as estações Luz e Paulista.

A ViaMobilidade acionou o sistema PAESE com ônibus fazendo o trajeto entre Vila Sônia e São Paulo-Morumbi. Ainda não há previsão para a normalização do serviço.

A Estação Vila Sônia é a mais próxima de Taboão da Serra e diariamente recebe grande número de passageiros do município que agora enfrentam dificuldades para seguir viagem.

O Taboão em Foco seguirá acompanhando a situação.