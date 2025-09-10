Operação ‘Sem Fio’ apreende equipamentos de telefonia furtados, fios de cobre e ligação clandestina de energia em ferro-velho de Taboão da Serra

Direto da redação – Taboão da Serra 10 de setembro de 2025 –

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, representantes das operadoras de telefonia e técnicos da Enel resultou na apreensão de equipamentos de telecomunicação e fios de cobre em um ferro-velho localizado na Rua Rui Barbosa, no Pirajussara, em Taboão da Serra. A ação, denominada “Operação Sem Fio”, ocorreu na manhã de segunda-feira (8).

Durante a vistoria, foram encontrados módulos, antenas e rádios de telecomunicação pertencentes às operadoras TIM e Vivo, além de 13 quilos de fios de cobre característicos das redes de telefonia. Segundo o boletim de ocorrência, parte do material estava armazenada em um cômodo trancado e até embalado em plástico bolha, o que reforça a suspeita de ocultação e receptação.

De acordo com a Polícia Civil, o espaço funciona como ferro-velho e foi utilizado para armazenar equipamentos furtados. Os responsáveis alegaram que compraram o material de uma pessoa não identificada e negaram saber da origem ilícita, mas os investigadores consideraram a versão pouco convincente diante das circunstâncias.

Além dos equipamentos, os técnicos da Enel identificaram ligação clandestina de energia elétrica no imóvel, abastecido de forma irregular a partir de uma derivação no prédio vizinho.

Os responsáveis foram presos em flagrante pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Como o crime é afiançável, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de um salário mínimo para cada um, que foi paga e resultou na soltura. A perícia também vai apurar a suspeita de furto de energia elétrica (art. 155, §3º do Código Penal).

As empresas Vivo, TIM e Enel foram reconhecidas como vítimas no caso. Todo o material apreendido passará por perícia técnica para comprovar sua origem.