GCM prende homem após invasão e destruição em restaurante da ex-companheira em Taboão da Serra

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra após invadir o restaurante da ex-companheira, descumprir medida protetiva e provocar destruição no local. O caso ocorreu na tarde de sábado (6), na Avenida José Dini.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao estabelecimento alcoolizado, quebrou televisores, cadeiras e equipamentos eletrônicos, além de ameaçar funcionários e clientes. Apesar da ordem judicial que o impedia de se aproximar da vítima, ele ignorou a determinação e retornou ao local minutos depois para causar mais danos.

Após o tumulto, o homem tentou fugir de carro, mas foi localizado e detido pela GCM a poucos metros do restaurante. Encaminhado ao distrito policial, ele foi autuado por descumprimento de medida protetiva, ameaça e dano no contexto de violência doméstica.

O caso segue em investigação, e perícia foi requisitada para avaliar os prejuízos no estabelecimento.