Estação Vila Sônia retoma operação parcial nesta quarta-feira (10) após descarrilamento na Linha 4-Amarela

Direto da redação

Após descarrilamento, Estação Vila Sônia volta a funcionar nesta quarta (10) com operação parcial

A Estação Vila Sônia, da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, voltou a funcionar nesta quarta-feira (10), um dia após o descarrilamento de um trem que interrompeu parcialmente a operação da linha. Apesar da reabertura, a circulação segue em via única, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trens.

Segundo a concessionária ViaQuatro, responsável pela linha, a operação foi retomada às 4h40, no trecho entre as estações Vila Sônia–Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi. Passageiros ainda enfrentam filas e controle de acesso em algumas estações para evitar superlotação.

Reforço com ônibus Expresso Taboão

Para minimizar os impactos aos passageiros, nove ônibus do serviço Expresso Taboão foram disponibilizados. Eles circulam entre o Terminal Vila Sônia e a Estação São Paulo-Morumbi, com parada intermediária em Vila Sônia. A medida busca atender os usuários que dependem da linha para se deslocar pela capital.

Situação atual

Mesmo com a reabertura da estação, a Linha 4-Amarela continua operando com velocidade reduzida e intervalos maiores. Não há previsão para normalização completa do serviço. Passageiros devem se preparar para filas e atrasos, especialmente durante o horário de pico.

Como ocorreu o descarrilamento

O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (9), às 9h59, logo após o trem deixar a Estação Vila Sônia em direção à Luz. O último carro da composição descarrilou, e a estrutura do trem se partiu ao meio. Três passageiros tiveram crise nervosa, mas não houve feridos graves.

Após o incidente, a Estação Vila Sônia foi evacuada e os funcionários de quiosques precisaram deixar o local. O trem foi retirado dos trilhos às 18h39, e técnicos ainda trabalham no reparo da via.