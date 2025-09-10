loader-image
Homem tenta assaltar GCM de Embu das Artes e acaba morto em Taboão da Serra

Direto da redação 

Um homem morreu após tentar assaltar uma guarda civil de Embu das Artes na manhã desta quarta-feira (10), em Taboão da Serra. O caso aconteceu na Rua Guilherme Gonçalves do Rosário, no bairro Parque Jacarandá.

De acordo com informações apuradas, o agente seguia para o trabalho quando foi surpreendida por um assaltante armado. O suspeito tentou roubar seus pertences, entre eles a aliança.

O guarda reagiu à tentativa de assalto e atirou contra o suspeito, que foi atingido e morreu no local. Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram acionadas e a via ficou interditada durante os trabalhos da perícia.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência.

 

