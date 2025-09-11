DIG prende dois suspeitos de assalto a residência com reféns; operação teve mandados em Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Marília prendeu nesta quarta-feira (10) dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a residências de alto padrão, que chegou a manter reféns durante uma invasão no bairro Jardim Ohara, em março deste ano.

Além de Marília, a operação cumpriu mandados de busca e prisão em Taboão da Serra, Embu das Artes, Tupã e Ferraz de Vasconcelos, cidades onde a polícia identificou movimentação dos acusados.

Quadrilha especializada

Segundo as investigações, ao menos seis homens participaram do assalto em Marília, onde uma família foi rendida sob ameaça de armas enquanto os criminosos retiravam pertences de valor da casa. Eles fugiram em dois carros.

Câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram na identificação dos suspeitos. Um dos investigados foi reconhecido por uma tatuagem com a inscrição “Cristo” no braço esquerdo.

Prisões e investigações

Com as prisões desta quarta-feira, já são quatro acusados detidos. A polícia trabalha para localizar os demais integrantes da quadrilha, apontada como responsável por crimes semelhantes em diferentes municípios da Grande São Paulo e interior.

Em nota, a DIG destacou que os acusados tinham como alvo residências de alto padrão e usavam métodos violentos, mantendo moradores como reféns durante as invasões.

Contexto regional

Em Taboão da Serra e Embu das Artes, os mandados de busca fazem parte da estratégia de ampliar as investigações, já que suspeitos da quadrilha teriam ligação com a região. Até o momento, a polícia não informou se houve prisões específicas nestas cidades.

Próximos passos

A DIG segue reunindo provas para identificar os dois suspeitos que permanecem foragidos. O caso está em andamento e deve ser encaminhado ao Ministério Público para denúncia formal.