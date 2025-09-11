Taboão da Serra inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes

Direto da redação, com informações da PMTS
A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra iniciou nesta terça-feira (9) a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que receberam a primeira dose há pelo menos 90 dias. A ação segue as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
A vacina está disponível em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento com foto e CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de endereço.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., completar o esquema vacinal é essencial:
“A imunização completa contra a dengue, com as duas doses, é fundamental para garantir a eficácia da proteção. Os pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos e levar as crianças e adolescentes para a segunda aplicação.”
Ações contra a dengue em Taboão da Serra
Além da vacinação, a Prefeitura mantém a campanha “Com a Dengue Não Se Brinca”, que envolve ações de prevenção como:
roçagem e capinagem de terrenos;
operações Cata-Bagulho;
distribuição de materiais educativos;
orientações à população sobre eliminação de focos do mosquito.
A população também pode denunciar locais com possíveis criadouros do Aedes aegypti pelo site denguenao.ts.sp.gov.br, enviando fotos e vídeos.
Onde se vacinar
A vacinação acontece nas seguintes UBSs de Taboão da Serra:
UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jd. Margaridas
UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47 – Jd. Record
UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros
UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção
UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras
UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara
UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jd. Silvio Sampaio
UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jd. Santa Cecília
UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jd. Suiná
UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jd. Salete
UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama
UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73 – Jd. América
UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino
UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Pq. Laguna