loader-image
temperature icon 21°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Taboão da Serra inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes

Compartilhar notícia

Direto da redação, com informações da PMTS 

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra iniciou nesta terça-feira (9) a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que receberam a primeira dose há pelo menos 90 dias. A ação segue as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacina está disponível em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento com foto e CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de endereço.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., completar o esquema vacinal é essencial:

“A imunização completa contra a dengue, com as duas doses, é fundamental para garantir a eficácia da proteção. Os pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos e levar as crianças e adolescentes para a segunda aplicação.”

Ações contra a dengue em Taboão da Serra

Além da vacinação, a Prefeitura mantém a campanha “Com a Dengue Não Se Brinca”, que envolve ações de prevenção como:

  • roçagem e capinagem de terrenos;

  • operações Cata-Bagulho;

  • distribuição de materiais educativos;

  • orientações à população sobre eliminação de focos do mosquito.

A população também pode denunciar locais com possíveis criadouros do Aedes aegypti pelo site denguenao.ts.sp.gov.br, enviando fotos e vídeos.

Onde se vacinar

A vacinação acontece nas seguintes UBSs de Taboão da Serra:

  • UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jd. Margaridas

  • UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47 – Jd. Record

  • UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

  • UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

  • UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

  • UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara

  • UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jd. Silvio Sampaio

  • UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jd. Santa Cecília

  • UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jd. Suiná

  • UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jd. Salete

  • UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

  • UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73 – Jd. América

  • UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

  • UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Pq. Laguna

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.