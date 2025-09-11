Taboão da Serra inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes

Direto da redação, com informações da PMTS

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra iniciou nesta terça-feira (9) a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que receberam a primeira dose há pelo menos 90 dias. A ação segue as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacina está disponível em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para receber a imunização, é necessário apresentar documento com foto e CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de endereço.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., completar o esquema vacinal é essencial:

“A imunização completa contra a dengue, com as duas doses, é fundamental para garantir a eficácia da proteção. Os pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos e levar as crianças e adolescentes para a segunda aplicação.”

Ações contra a dengue em Taboão da Serra

Além da vacinação, a Prefeitura mantém a campanha “Com a Dengue Não Se Brinca”, que envolve ações de prevenção como:

roçagem e capinagem de terrenos;

operações Cata-Bagulho;

distribuição de materiais educativos;

orientações à população sobre eliminação de focos do mosquito.

A população também pode denunciar locais com possíveis criadouros do Aedes aegypti pelo site denguenao.ts.sp.gov.br, enviando fotos e vídeos.

Onde se vacinar

A vacinação acontece nas seguintes UBSs de Taboão da Serra: