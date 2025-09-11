Vestibulinho das Etecs abre inscrições para o 1º semestre de 2026 em Taboão da Serra e Embu das Artes

Por Geovanna Matos, na redação
As inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) já estão abertas e seguem até as 15h do dia 3 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O processo seletivo oferece 92.355 vagaspara cursos de Ensino Médio e Ensino Médio Integrado ao Técnico, em diversas unidades do Estado de São Paulo.
A prova será aplicada no dia 30 de novembro de 2025.
Como se inscrever no Vestibulinho das Etecs
Para participar, o candidato deve:
Preencher a ficha de inscrição online;
Responder ao questionário socioeconômico;
Escolher curso e unidade desejada;
Efetuar o pagamento da taxa de R$29, disponível via boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito.
As Etecs também disponibilizam computadores com acesso à internet para auxiliar os candidatos que não têm acesso em casa. Nesse caso, é necessário entrar em contato com a unidade escolhida para verificar os horários de atendimento.
Requisitos para inscrição
Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico e AMS: estar cursando ou ter concluído a 9ª série do Ensino Fundamental.
Cursos Técnicos: estar matriculado a partir do 2º ano ou já ter concluído o Ensino Médio.
Alguns cursos exigem requisitos adicionais, descritos no Manual do Candidato disponível no site oficial.
Vagas em Taboão da Serra
A Etec Taboão da Serra oferece 160 vagas no Vestibulinho 2026, distribuídas nos seguintes cursos:
Desenvolvimento de Sistemas – 80 vagas;
Informática – 40 vagas;
Informática para Internet – 40 vagas.
Vagas em Embu das Artes
A Etec Embu das Artes disponibiliza 400 vagas, divididas entre cursos técnicos e de Ensino Médio Técnico:
Cursos Técnicos (período noturno – 40 vagas cada):
Administração;
Contabilidade;
Desenvolvimento de Sistemas;
Eletroeletrônica.
Ensino Médio Técnico (40 vagas cada):
Administração;
Automação;
Desenvolvimento de Sistemas;
Informática;
Redes de Computadores.
Serviço
Inscrições: até 3 de novembro de 2025, às 15h
Prova: 30 de novembro de 2025
Taxa: R$29
Site oficial: vestibulinho.etec.sp.gov.br