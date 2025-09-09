loader-image
Festa da Imprensa Regional chega à 20ª edição e acontece nesta quarta-feira (10) em Itapecerica da Serra

Direto da redação 

O 20º Encontro Regional de Imprensa da Região Sudoeste da Grande São Paulo acontece nesta quarta-feira dia 10 de setembro, a partir das 19h, na Churrascaria Caminho do Sul, em Itapecerica da Serra. O tradicional jantar de confraternização celebra o Dia Nacional da Imprensa e contará com a presença de 42 veículos de comunicação da região.

Reconhecimento ao jornalismo regional

Considerado o maior networking da imprensa regional, o evento reforça a importância do trabalho jornalístico para o fortalecimento da democracia e da transparência na comunicação. “Quando prestamos atenção ao trabalho sério dos profissionais da comunicação, conseguimos caminhar lado a lado com a população, com transparência e dignidade”, afirmou Felipe Seme Amed, prefeito de São Lourenço da Serra e presidente do Conisud.

A estrutura do encontro mobiliza quase 100 profissionais, incluindo a equipe da churrascaria. O cerimonial será conduzido pelos jornalistas Marcelo Bittencourt (SBT) e Marcela Munhoz (Portal Bacci Notícias). A atração musical ficará por conta do cantor Ed Azevedo e banda, enquanto a segurança é responsabilidade do Grupo Siga. Os fotógrafos Ricardo Vaz e Eduardo Medrado vão registrar o evento, e a recepção será coordenada por Reeh Vito.

Público e homenagens

De acordo com Manoel Rocha, produtor do evento, todos os convites já foram vendidos. “Este ano vamos lotar completamente o espaço oferecido pela churrascaria, com mais de 500 pessoas reunidas para comemorar o trabalho da imprensa regional. Os veículos também vão homenagear profissionais que contribuem para o fortalecimento da comunicação”, explicou.

Apoio e patrocínio

O evento conta com patrocínios de O Rei das Carnes, Clínica São Bento, Hotel 28, Conceito Leilões, Global Protect, GM Solar, Natal e Pronto, DS – Diego Silva Advogados Associados, Sincoplastic e Acise, além do apoio dos prefeitos Hugo Prado (Embu das Artes), Ramon Corsini (Itapecerica da Serra), Willians Soares (Juquitiba) e Felipe Seme Amed (São Lourenço da Serra).

Serviços

20º Encontro Regional de Imprensa
📅 10 de setembro / 19h
📍 Churrascaria Caminho do Sul – Rodovia Régis Bittencourt, km 287, Potuverá, Itapecerica da Serra
📞 Informações: 11 99695-0907

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
