Adolescente é apreendido suspeito de roubo de veículo e tentativa de suborno em Embu das Artes

Direto da redação

Um adolescente foi apreendido na noite de sábado (6) após participar do roubo de um veículo e oferecer dinheiro à Polícia Militar para não ser detido, em Embu das Artes. O caso aconteceu por volta das 18h30, na Rua da Amizade, e foi registrado no DP Central da cidade.

Segundo a PM, durante patrulhamento da equipe de ROCAM, o COPOM informou que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha haviam roubado um carro HB20 prata, ocupado por duas mulheres. Minutos depois, os policiais localizaram o automóvel retornando ao mesmo local da abordagem.

No momento em que seria feita a interceptação, um dos envolvidos desceu pela porta traseira do veículo e tentou fugir a pé, descartando um simulacro de revólver calibre .357. Ele foi alcançado rapidamente e detido.

Durante a ocorrência, o adolescente ofereceu à equipe policial a quantia de R$ 10 mil para ser liberado, configurando corrupção ativa. Diante da situação, ele recebeu voz de apreensão e foi conduzido, com apoio da Força Tática, ao DP Central de Embu das Artes, onde a autoridade policial registrou o caso como roubo, corrupção ativa, lesão corporal e ato infracional.

O outro envolvido conseguiu fugir e segue sendo procurado.