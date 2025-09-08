Desfile de 7 de Setembro em Taboão da Serra destaca equidade e estreia novo trajeto

Por Geovanna Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realizou neste domingo (7) o tradicional desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. O evento reuniu milhares de pessoas e contou com a participação de alunos e professores da rede municipal, servidores públicos, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, escoteiros, além de bandas e fanfarras convidadas de outras cidades.

Neste ano, o tema central foi equidade, reforçado pelas apresentações das escolas e das secretarias municipais, que mostraram à população os trabalhos desenvolvidos nas áreas de Esportes, Cultura, Mulher, Desenvolvimento Econômico, Manutenção e Trânsito.

Tema do desfile: equidade e redução das desigualdades

As escolas municipais trabalharam ao longo do ano a proposta “Raízes para o futuro: Redução das Desigualdades Sociais”, apresentada ao público durante o desfile. O conteúdo foi dividido em seis subtemas:

Raízes Históricas da Cidade

A Educação como Chave da Transformação

Justiça Social e Direitos Humanos

Cultura, Identidade e Resistência

Futuro e Sustentabilidade

Taboão da Serra – uma cidade em movimento

Para o secretário de Educação, Luciano Corrêa, o tema dialoga diretamente com a realidade escolar. “A educação é esse ambiente onde você trabalha a equidade. Todos usam o mesmo uniforme, comem a mesma comida. O 7 de setembro reforçou um trabalho que já vem sendo feito na rede municipal”, disse.

Novo endereço para o desfile cívico

A grande novidade de 2025 foi a mudança de local. Tradicionalmente realizado na Avenida Fernando Fernandes, o desfile foi transferido para a Rua Antônio de Oliveira Salazar, no Jardim São Salvador, por causa da feira do Pirajuçara, que acontece aos domingos.

No novo espaço, a Prefeitura montou arquibancadas ao longo do trajeto, oferecendo mais conforto e melhor visibilidade ao público. O prefeito Engenheiro Daniel aprovou a mudança e indicou que ela pode ser definitiva.

“Eu gostei muito do local. A Rua Antônio de Oliveira Salazar é reta, mais tranquila para desfilar, e com as arquibancadas o público ficou mais confortável. Acredito que pode se tornar o endereço oficial do evento nos próximos anos”, afirmou.

Público aprova organização, mas aponta percurso menor

Pais e estudantes elogiaram a estrutura montada. “Agora o desfile parece muito mais um desfile do que nos anos anteriores, está mais organizado”, avaliou Alisson Oliveira, pai de uma aluna da EMEF Ester Cordeiro de Souza.

Entre os participantes, também houve observações sobre o trajeto mais curto. A desbravadora Sofia Lara, que já participou em outras edições, aprovou a experiência, mas destacou: “Gostei bastante, foi muito legal. Mas o percurso foi mais curto, a gente queria tocar mais”.

Com forte participação popular, o desfile cívico de 7 de Setembro em Taboão da Serra reforçou valores de cidadania, diversidade e educação, além de abrir espaço para um novo formato que pode marcar definitivamente o calendário da cidade.