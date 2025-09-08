loader-image
Três suspeitos são presos pela GCM acusados de sequestro e cárcere privado em Taboão da Serra

Direto da redação 

Um homem foi libertado na madrugada deste domingo (7) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, após relatar ter sido vítima de cárcere privado, tortura psicológica e roubo. O caso aconteceu em uma residência no Jardim Panorama e terminou com a prisão em flagrante de três suspeitos.

De acordo com informações da ocorrência, a vítima conseguiu pedir ajuda ao entrar em um veículo por aplicativo. Assustado e em prantos, ele relatou ao motorista que havia sido mantido refém por horas e obrigado a fornecer dados bancários sob ameaças. O motorista imediatamente acionou equipes da Guarda Civil Municipal, que localizaram o carro onde os suspeitos estavam.

Na abordagem, foram encontrados facas, aparelhos celulares e pequenas porções de entorpecentes. O homem reconheceu os objetos como de sua propriedade e confirmou ter sido coagido e agredido para entregar seus pertences.

Os envolvidos foram encaminhados ao distrito policial da cidade, onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante por crimes de roubo qualificado, tortura e associação criminosa. A Justiça deve decidir sobre a manutenção da prisão preventiva nos próximos dias.

O caso segue em investigação.

