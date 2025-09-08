Prefeitura de Taboão da Serra inicia obra no estádio municipal e espera receber Copa SP de 2026

Direto da Redação com informações da PMTS – Foto: Antonia Alves/PMTS – 08 de setembro de 2025

Sonhando em ser uma das sedes da Copa São Paulo de Júnior em 2026, a Prefeitura de Taboão da Serra deu início na semana passada às obras de reforma ampla do estádio municipal José Feres. O novo estádio deve ser entregue no começo de janeiro de 2026.

Entre as mudanças estão a ampliação do tamanho do campo, dois novos vestiários, seguindo os padrões oficiais, reforma da arquibancada, vestiários, cabines de imprensa, entre outras melhorias, incluindo acessibilidade.

“Essa reforma é fundamental para que o Estádio José Ferez esteja à altura dos grandes jogos que nossa cidade merece receber. Estamos trabalhando com dedicação para entregar um espaço moderno, seguro e com todas as exigências técnicas atendidas”, diz Galina, secretário de obras.

SAÍDA DA COPINHA

A cidade de Taboão da Serra deixou de ser uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Por alguns anos, o time da cidade, o Clube Atlético Taboão da Serra (CATS), jogou em Embu das Artes e depois deixou de disputar a competição.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

Com o início das obras, o prefeito Engenheiro Daniel vai trabalhar para convencer o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro, a incluir Taboão da Serra como uma das cidades sedes. A ideia é levar ao cartola os detalhes do projeto e o andamento da obra.