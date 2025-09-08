Mulher sequestrada na Zona Sul de SP é libertada em Itapecerica da Serra após quase 12 horas em cativeiro

Direto da redação

Uma mulher de 61 anos, sequestrada na tarde de sábado (6) no bairro Campo Belo, Zona Sul da capital paulista, foi encontrada apenas na madrugada de domingo (7) em Itapecerica da Serra. A vítima permaneceu por quase 12 horas em poder dos sequestradores.

Como aconteceu o sequestro

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi abordada por dois homens por volta das 17h30, quando chegava à casa do pai, na rua João Álvares Soares. Os sequestradores estavam em um veículo modelo Duster e obrigaram a vítima a entrar no carro.

Momentos depois, os criminosos retornaram à mesma rua e levaram também o carro da vítima, que estava estacionado próximo ao local da abordagem.

A vítima foi abandonada em um matagal em Itapecerica da Serra e conseguiu pedir ajuda em um bar nas proximidades, utilizando o celular de moradores da região para entrar em contato com familiares. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu resgatá-la em segurança.

O veículo utilizado pelos sequestradores, que estava com placas falsas, foi encontrado abandonado logo depois pela PM.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) e é investigado pela 3ª Delegacia Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as diligências seguem em andamento para identificar e prender os envolvidos, além de recuperar o veículo roubado.