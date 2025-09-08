Semana em Taboão começa com calor intenso e termina com queda de temperatura e possibilidade de chuva

Direto da redação

A previsão do tempo em Taboão da Serra mostra uma mudança significativa ao longo da semana. Os primeiros dias terão sol forte, calor e temperaturas que chegam aos 30°C, mas o cenário muda a partir de quinta-feira (11), quando a temperatura começa a cair e aumenta a chance de chuva.

A semana começa com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima chega a 28°C. À noite, o tempo continua fechado.

Na terça-feira o calor ganha força, com mínima de 18°C e máxima de 30°C. O sol aparece entre nuvens e, à noite, o céu fica parcialmente aberto.

A quarta-feira marca o início da mudança no clima. As temperaturas variam de 14°C a 25°C. Durante o dia o sol aparece entre nuvens e à noite o céu fica encoberto, sem previsão de chuva.

Na quinta-feira a mudança é mais evidente. O dia começa com 12°C de mínima e a máxima chega a 30°C. Haverá sol e névoa fraca ao amanhecer, mas à noite as nuvens aumentam bastante e a chance de chuva é de 40%.

O frio predomina e as temperaturas ficam entre 13°C e 20°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a probabilidade de chuva chega a 40%.

Durante a semana, a umidade relativa do ar deve variar entre 23% e 91%, exigindo atenção com a hidratação nos dias mais que