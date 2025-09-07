loader-image
Taboão da Serra recebe R$ 105,4 milhões do Periferia Viva e inaugura Posto Territorial no Jardim Margaridas

Da PMTS 

Taboão da Serra foi escolhida para integrar o Programa Periferia Viva, ação do Governo Federal que vai destinar R$ 105,4 milhões para obras de urbanização, melhorias habitacionais, regularização fundiária e construção de equipamentos públicos.

O recurso será aplicado em áreas consideradas de maior vulnerabilidade social, em uma poligonal que inclui os bairros Jardim São Judas (I e II), Jardim Margaridas, Jardim Margarida I, Jardim Saint Moritz III, Jardim Elisabeth, Jardim Comunitário, Jardim Primavera (CDD) e Loteamento Ponte Alta.

Posto Territorial no Jardim Margaridas

Um dos primeiros passos será a abertura do Posto Territorial do Periferia Viva, que vai funcionar no prédio do CCE – Centro de Cultura e Esporte do Jardim Margaridas. O espaço servirá como canal de diálogo entre moradores e poder público, além de oferecer apoio técnico a associações e lideranças comunitárias.

Segundo a Prefeitura, o posto também será utilizado para articular ações nas áreas de saúde, educação, cultura e segurança alimentar, além de dar suporte a projetos comunitários.

O prefeito Engenheiro Daniel afirmou que a chegada do programa marca uma nova etapa para a cidade:

“Mais do que obras, o Periferia Viva representa um novo ciclo de desenvolvimento humano, urbano e comunitário.”

O secretário de Habitação, Márcio Ferreira, destacou que a aplicação dos recursos será acompanhada de perto:

“É um investimento que traz dignidade e oportunidade para milhares de famílias. Vamos trabalhar com diálogo e compromisso para transformar realidades em bairros que aguardam melhorias há anos.”

Impacto esperado

Com as intervenções, a expectativa é de melhorias na infraestrutura urbana, mobilidade, moradia e qualidade de vida, além de valorização dos territórios periféricos e fortalecimento da participação social.

📌 Serviço

  • Posto Territorial – Programa Periferia Viva
    📍 Rua Fernando Pessoa, 580 – Jardim Margaridas
    🗓 Inauguração: em breve

  • Secretaria Municipal de Habitação
    📍 Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção
    📞 (11) 4788-5332

 

