Polícia Militar abre concurso com 2.200 vagas e salário acima de R$ 5 mil

Por Geovanna Matos, na redação

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) publicou edital para concurso público com 2.200 vagas no cargo de Soldado PM de 2ª Classe. O salário inicial é de R$ 5.055,53. As inscrições começam nesta segunda-feira (8), a partir das 10h, e seguem até as 23h59 de 23 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.

👉 Clique aqui para acessar o edital completo e fazer sua inscrição

Taxa de inscrição e isenção

A taxa de inscrição é de R$ 85,00.

O prazo para solicitação de isenção ou redução desse valor será nos dias 8 e 9 de setembro. Estão entre os beneficiados:

estudantes;

pessoas com renda mensal inferior a dois salários mínimos;

candidatos em situação de desemprego;

doadores de sangue.

Requisitos para participar

Os candidatos devem atender a alguns critérios básicos:

ser brasileiro;

ter entre 17 e 30 anos ;

possuir ensino médio completo ;

altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens ;

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

não possuir tatuagens que contrariem os valores éticos da Polícia Militar;

apresentar condições físicas e psicológicas adequadas.

Como será o processo seletivo

O concurso da PM-SP terá várias etapas eliminatórias e classificatórias:

provas objetivas e dissertativas ;

teste de aptidão física (TAF) ;

exames de saúde;

avaliação psicológica;

investigação social;

análise de documentos.

As provas estão previstas para 30 de novembro, e poderão ser aplicadas em 37 municípios de São Paulo, além de cidades no Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul, entre outros estados.