Desfile 7 de setembro de Taboão da Serra acontece a partir das 8h na Rua Antônio de Oliveira Salazar

Direto da Redação – 7 de setembro de 2025

O tradicional desfile cívico de 7 de setembro de Taboão da Serra acontece neste domingo a partir das 8h na Rua Antonio de Oliveira Salazar, no Jardim São Salvador. Com o tema “Equidade”, o desfile vai reunir milhares de alunos da rede municipal, guardas municipais, motoqueiros, organizações sociais, esportistas, entre outros.

Para a apresentação no domingo, às unidades escolares foram divididas em seis temas: Raízes Históricas da Cidade; A Educação como Chave da Transformação; Justiça Social e Direitos Humanos; Cultura, Identidade e Resistência; Futuro e Sustentabilidade; e Taboão da Serra – uma cidade em movimento.