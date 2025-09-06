Polícia Militar prende dupla após assalto a lotérica em Taboão da Serra

Direto da redação

Na manhã desta sexta-feira (5), a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de participar de um assalto a uma lotérica localizada na Avenida Fernando Fernandes, em Taboão da Serra.

Segundo a denúncia, três assaltantes invadiram o local e fugiram levando cerca de R$ 130 mil em boletos, além de uma quantia em dinheiro.

Momentos depois, equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano localizaram os suspeitos na Avenida João Paulo I. Eles tentaram escapar em um veículo, dando início a uma perseguição que seguiu até a Rodovia Régis Bittencourt, próximo ao acesso ao Rodoanel. O carro foi abandonado e o trio correu em diferentes direções.

Na ação, um dos detidos estava armado com um revólver calibre .38 com seis munições intactas. O outro foi encontrado tentando fugir pelo leito de um córrego e tinha mandado de prisão em aberto. O terceiro integrante do grupo conseguiu escapar.

A Polícia também constatou que o carro usado no assalto estava com placas adulteradas e havia registro de furto.

Os dois presos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceram à disposição da Justiça.