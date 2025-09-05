Previsão do tempo em Taboão para o fim de semana com mínima de 14°C máxima de 29°C sem previsão de chuva

Direto da redação / Foto: Samara Matos

A previsão do tempo para Taboão da Serra neste fim de semana indica sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem expectativa de chuva. As temperaturas vão variar significativamente, com mínimas entre 14°C e 15°C e máximas de 19°C a 29°C.

Sexta-feira (5): O dia começa com sol entre nuvens e períodos de céu nublado à tarde. A mínima será de 15°C e a máxima de 29°C. Os ventos sopram de SSE a 5 km/h e a umidade relativa do ar varia entre 36% e 92%.

Sábado (6): Predomínio de sol com muitas nuvens, mínima de 14°C e máxima de 19°C. A umidade do ar fica entre 74% e 95%, e os ventos alcançam 12 km/h.

Domingo (7): Céu nublado em alguns momentos, mantendo sol entre nuvens. A mínima deve ser de 14°C e a máxima de 20°C. A sensação é de clima mais fresco à noite, devido à umidade elevada.

Não há previsão de chuva para os próximos três dias, mas a presença de nuvens indica noites com sensação de tempo mais fechado. Especialistas recomendam atenção às variações de temperatura, especialmente no início da manhã e à noite.