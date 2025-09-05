Embu das Artes vai receber 743 novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades

Por Samara Matos, na redação

O Ministério das Cidades autorizou a construção de 743 unidades habitacionais em Embu das Artes por meio da linha Entidades do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (2), integra um pacote nacional de 5.250 novas moradias, que beneficiará mais de 21 mil pessoas em todas as regiões do país.

Embu das Artes se destaca no Sudeste por receber o maior número de unidades autorizadas para uma cidade da região, somando 743 casas que vão atender famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, organizadas por entidades privadas sem fins lucrativos.

O programa tem como objetivo oferecer o sonho da casa própria para famílias de baixa renda e garantir condições habitacionais dignas, impactando diretamente a qualidade de vida da população local.

Impacto das novas moradias em Embu das Artes

A chegada dessas novas unidades deve contribuir para:

Reduzir a demanda por habitação popular na cidade;

Organizar comunidades locais por meio das entidades sem fins lucrativos que administram o programa;

Gerar emprego e renda local durante a construção e serviços relacionados;

Fortalecer o desenvolvimento urbano, melhorando infraestrutura e planejamento social.

Contexto nacional do programa

No Sudeste, Embu das Artes será a cidade com o maior número de casas do programa Entidades. Outras cidades também serão beneficiadas:

São Paulo (529 unidades)

Diadema (293)

Bragança Paulista (120)

Miguelópolis (50)

Vila Velha, ES (100)

Lagamar, MG (33)

No total, 16 estados e o Distrito Federal receberão novas unidades habitacionais, abrangendo todas as regiões do Brasil.

Próximos passos

A portaria estabelece que o agente operador e o agente financeiro devem observar os prazos de contratação e cumprir todas as condições técnicas, jurídicas e institucionais para formalizar as contratações.

A previsão é que as obras em Embu das Artes iniciem em breve, garantindo que as famílias contempladas possam realizar o sonho da casa própria nos próximos meses.