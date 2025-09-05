Etec de Taboão da Serra está entre as 50 escolas estaduais com melhores notas no Enem 2024

Por Samara Matos, na redação

A Etec de Taboão da Serra conquistou lugar de destaque no ranking das escolas estaduais com maiores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A instituição ficou em 12º lugar entre as 50 melhores de São Paulo, com média de 567,15 pontos (sem redação).

O levantamento foi realizado pela plataforma Evolucional, com base nos microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Foram consideradas as médias das quatro provas objetivas — linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza — e apenas escolas com mais de dez participantes no exame entraram na análise.

Etecs dominam o ranking

Das 50 melhores escolas estaduais paulistas, 35 são Etecs administradas pelo Centro Paula Souza (CPS). No Brasil, entre as 100 melhores escolas estaduais, 16 também pertencem ao CPS.

Para o presidente do CPS, Clóvis Dias, os números reforçam a força do ensino público técnico:

“Os resultados das Etecs no Enem 2024 mostram a força da educação pública de qualidade. É um orgulho ver nossas escolas entre as melhores do Estado e do País”, destacou.

O vice-presidente do órgão, Maycon Geres, também celebrou:

“O bom desempenho dos nossos alunos reforça que as Etecs são referência em Ensino Médio e Técnico, preparando jovens para uma trajetória acadêmica e profissional de sucesso.”

Orgulho para Taboão da Serra

O resultado da unidade taboanense reforça o papel das Etecs como referência em ensino público e representa um motivo de orgulho para a cidade, que vê seus estudantes conquistarem espaço entre as escolas mais bem avaliadas do estado. A Etec Taboão fica localizada na Praça Miguel Ortega, 135 – Parque Assuncao.

As 15 primeiras colocadas em SP

Confira a posição da Etec de Taboão da Serra e das demais instituições no ranking das 15 primeiras escolas estaduais paulistas no Enem 2024 (sem redação):

Cotel – Colégio Técnico de Lorena – Prof. Nelson Pesciotta (Lorena) – 655,10 Colégio Técnico Industrial Prof. Isaac Portal Roldan – Unesp (Bauru) – 652,98 Colégio Técnico da Unicamp (Campinas) – 625,53 CTIG – Unesp (Guaratinguetá) – 613,10 Etec de São Paulo (São Paulo) – 594,12 Colégio Técnico de Limeira – Unicamp (Limeira) – 587,21 Etec Guaracy Silveira (São Paulo) – 576,77 Etec Comendador João Rays (Barra Bonita) – 575,12 Etec de Santa Isabel (Santa Isabel) – 574,26 Etec Júlio de Mesquita (Santo André) – 573,47 Etec Conselheiro Antônio Prado (Campinas) – 567,48 Etec de Taboão da Serra (Taboão da Serra) – 567,15 Etec Takashi Morita (São Paulo) – 567,09 Etec Prof. Alfredo da Barros Santos (Guaratinguetá) – 564,60 Etec Profª Maria Dolores V. Madureira (São José dos Campos) – 564,44

Vestibulinho das Etecs

O Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2026 já está com inscrições abertas. Até 9 de setembro, é possível solicitar a redução de 50% da taxa de inscrição pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Podem pedir o benefício estudantes matriculados no Ensino Fundamental, Médio, Superior ou em cursos pré-vestibulares, desde que a renda mensal não ultrapasse dois salários mínimos (R$ 3.036) ou em caso de desemprego.

O processo seletivo oferece vagas para Ensino Médio, Médio integrado ao Técnico, modelo AMS (Médio, Técnico e Superior), cursos técnicos e especializações técnicas.