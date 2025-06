Adolescente morre após comer bolo de pote entregue com bilhete misterioso em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Uma adolescente de 17 anos morreu menos de 24 horas após ingerir um bolo de pote entregue em sua residência em Itapecerica da Serra. O doce, acompanhado de um bilhete com mensagem romântica, foi recebido no sábado (31) e consumido no mesmo dia. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita, e não descarta a hipótese de envenenamento.

A vítima foi identificada como Ana Luiza de Oliveira Neves, moradora do bairro Parque Paraíso. Segundo o boletim de ocorrência, a encomenda foi recebida pela irmã da jovem e entregue por um motoboy, por volta das 17h. O bilhete anexado dizia: “Um mimo para a garota mais linda que eu já vi”.

Cerca de uma hora após consumir o doce, Ana começou a se sentir mal. Ela chegou a conversar com um amigo por mensagem, relatando o mal-estar e admitindo não saber quem havia enviado o presente. Diante do agravamento dos sintomas, o pai a levou até um hospital da região, onde foi atendida, medicada e liberada com o diagnóstico inicial de intoxicação alimentar.

No entanto, no domingo (1º), a adolescente voltou a apresentar sintomas graves e foi novamente levada ao pronto-socorro. De acordo com a equipe médica, Ana chegou à unidade sem sinais vitais e apresentava cianose, hipotermia e ausência de batimentos cardíacos e respiração. Foram realizadas tentativas de reanimação por cerca de 20 minutos, mas sem sucesso.

O caso foi registrado como morte suspeita e está sob investigação da Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra. Foram apreendidos o bolo de pote, a embalagem, um pacote de doces e o bilhete entregue junto com a encomenda. Todos os itens serão analisados pela perícia técnica.