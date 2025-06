Dupla em moto cai durante fuga da ROMU e é presa com celular roubado em Taboão da Serra

Direto da redação

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (2) após uma tentativa frustrada de fuga da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) de Taboão da Serra. A dupla, que estava em uma motocicleta, caiu ao tentar desviar de uma carreta e foi detida com um celular roubado minutos antes na região.

A abordagem aconteceu por volta das 22h50, na Rua Raphael de Marco, no Parque Industrial Oliveira. Ao avistarem a viatura, os suspeitos tentaram escapar, mas perderam o controle da moto ao desviar de uma carreta que saía de um galpão e acabaram caindo.

Com eles, os agentes encontraram um iPhone, cuja procedência não foi informada. Minutos depois, a GCM recebeu a informação de que havia ocorrido um roubo na Rua do Tesouro, no Parque Santos Dumont. A vítima foi localizada e reconheceu o aparelho como sendo o que lhe foi roubado. No 1º Distrito Policial, também identificou os suspeitos como autores do crime.

O celular foi devolvido à vítima, e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.