Votação referente à municipalização da antiga BR-116 segue através do link da Prefeitura de Taboão da Serra

A Prefeitura de Taboão da Serra mantém aberta uma consulta pública online para que os moradores opinem sobre a municipalização do trecho da antiga BR-116, atual Avenida Aprígio Bezerra da Silva. A votação pode ser feita pelo site https://municipalizacao.ts.sp.gov.br/ e busca ampliar a participação popular nas decisões sobre o futuro da via.

A iniciativa surgiu após a realização da primeira audiência pública sobre o tema, promovida pela atual gestão. Quem não pôde comparecer ao encontro presencial agora tem a oportunidade de registrar sua opinião por meio do formulário digital.

Para participar, é necessário ser morador de Taboão da Serra e informar nome completo, CPF, endereço e dados do título de eleitor (zona e seção). A prefeitura reforça que todas as informações fornecidas serão tratadas com segurança, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), e que cada cidadão pode votar apenas uma vez.

O que está em votação

A consulta pública apresenta perguntas objetivas sobre questões importantes relacionadas à avenida:

Você é a favor da municipalização da antiga BR-116?

Você concorda com a possível devolução do trecho para o governo federal?

Caso a via volte à gestão federal, os semáforos devem permanecer?

A municipalização melhorou a mobilidade e segurança da cidade?

Além disso, os participantes devem opinar sobre a permanência de cada um dos semáforos instalados ao longo da via e escolher entre três sugestões de nomes caso haja mudança na nomenclatura da avenida.

De acordo com o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, ouvir a população é essencial para definir o melhor caminho a seguir.

“O prefeito Engenheiro Daniel assumiu o compromisso de devolver a BR-116 ao governo federal, mas quer tomar essa decisão com base na vontade dos moradores. Por isso, é fundamental que todos participem da consulta e deem sua opinião”, destacou.

Quem quiser entender melhor o tema pode acessar os estudos técnicos e soluções propostas durante a audiência pública por meio do link: https://cloud.ts.sp.gov.br/index.php/s/8K4WkEe2d7ETbdA.

Até o momento, a pesquisa já recebeu 2.920 votos: 1.554 pessoas são a favor da municipalização e 1.366 são contra. A consulta segue aberta e a participação popular é essencial para definir o futuro da mobilidade urbana em Taboão da Serra.