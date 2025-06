CINPAL promove Tenda Ambiental no Parque das Hortênsias em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente na quinta (5)

Da assessoria da Cinpal

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a CINPAL realizará uma ação especial no Parque das Hortênsias, em Taboão da Serra. A iniciativa contará com a Tenda Ambiental, que oferecerá à comunidade atividades voltadas à conscientização ecológica e à valorização da natureza.

Durante o evento, serão distribuídas gratuitamente mudas de árvores nativas e frutíferas, incentivando o plantio e o cuidado com o meio ambiente. A ação busca promover a sustentabilidade e o envolvimento da população com práticas ambientais responsáveis.

A programação inclui também uma oficina especial do livro “A Horta da Lelê” com o paisagista, educador ambiental e escritor Fagner Zanetti, que nesses 8 anos de projeto, já atingiu cerca de 42 mil crianças em todo Brasil e conduzirá uma atividade interativa de educação ambiental com os pequenos. Em seguida, acontecerá um ato simbólico de plantio de hortênsias, em parceria com a Secretaria de Turismo, em que as crianças participarão de um momento de conexão e respeito à natureza.

A CINPAL reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e convida toda a comunidade a participar dessa celebração em prol do meio ambiente.

Tenda Ambiental – CINPAL

Parque das Hortênsias – Taboão da Serra

05 de junho de 2025 (quinta-feira)

Horário: das 13h30 às 17h

Distribuição de mudas + oficina infantil com Fagner da Horta da Lelê + evento simbólico de plantio de hortênsias