Agências bancárias fecham nesta quinta-feira (31) e só reabrem no dia 4

Os bancos do país não abrem nesta quinta-feira (31) véspera de Ano Novo, nem no feriado de 1º de janeiro, na sexta-feira. As agências não terão atendimento presencial ao público no período. E só reabrem na próxima segunda-feira (dia 4).

Segundo a Febraban, os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone e etc) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Os tributos, também segundo a entidade, já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados.

Os canais de atendimento eletrônico, como serviço móbile, internet banking e caixas 24 horas continuam funcionando normalmente durante o período de recesso, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).