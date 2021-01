Acidente com caminhão no Centro de Taboão deixa seis feridos; Helicóptero da PM auxiliou no resgate

Direto da redação

Um caminhão perdeu o controle na manhã desta quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020, e causou um grave acidente com seis pessoas feridas na Rodovia Régis Bittencourt, km 270, na Praça Nicola Vivilechio, no Centro de Taboão da Serra. O helicóptero Águia da PM teve que pousar na rodovia para resgatar uma das vítimas, que foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, com suspeita de fraturas no fêmur e na bacia.

Duas vítimas tiveram escoriações e foram encaminhadas ao PS Central de Embu das Artes, sendo uma delas o ex-vereador Paulo Félix. Outra vítima tem 23 anos e foi encaminhado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra com ferimentos corto-cortuso no rosto e luxação. As outras duas vítimas foram socorridas por equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e o Samu.