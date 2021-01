Reeleito, Ney Santos é empossado com o vice Hugo Prado; Renato Oliveira será o presidente da Câmara

Direto da redação

Reeleito com 61.660 votos, o prefeito de Embu das Artes Ney Santos (Republicanos) tomou posse na manhã desta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, para seu segundo mandato. Seu vice, Hugo Prado (MDB) também foi empossado em cerimônia que aconteceu de forma virtual.

Renato Oliveira é eleito presidente da Câmara

O vereador Renato Oliveira (MDB) foi eleito presidente da Câmara de Embu das Artes. Apenas um dos 17 vereadores não votaram no jovem para comandar o poder legislativo. Apesar de estar em seu primeiro mandato, o político é homem de confiança do prefeito Ney Santos.

“Eu tenho a grande missão de continuar o trabalho que o nosso atual vice (Hugo Prado) fez nesta Casa. Conto muito com a ajuda de todos vocês para que a gente possa continuar o trabalho da maior forma”, diz Oliveira.

CONFIRA COMO FICOU A MESA-DIRETORA:

Presidente: Renato Oliveira (MDB)

Vice-presidente: Gerson Olegário (Avante)

1º secretário: Índio Silva (Republicanos)

2º secretário: Betinho Souza (PSD)

3º secretário: Bobileo Castilho (PSC)

Suplente: Abel Arantes (PL)

Luiz do Depósito pede afastamento e vira secretário

O vereador Luiz do Depósito (MDB) pediu licença do cargo do vereador para assumir cargo de secretário de esportes de Embu das Artes. O suplente Lucio Costa será empossado no lugar do vereador licenciado.