Agente da PRF é preso com 129 iPhones na Régis Bittencourt em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Um agente da Polícia Rodoviária Federal foi preso em flagrante após ser flagrado transportando 129 iPhones sem documentação fiscal na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Itapecerica da Serra.

A abordagem aconteceu na noite do dia 14 de março, na altura do km 298, durante uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo com equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), reforçando ações de combate a crimes na região.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram 129 aparelhos celulares de origem estrangeira sem comprovação fiscal. Entre os modelos apreendidos estavam iPhones 17, 15, 13 e 12.

Além dos celulares, também foram encontradas quatro munições de calibre .40 e R$ 4.451 em dinheiro dentro do veículo.

O suspeito informou que havia retirado o carro em Curitiba e seguia com destino à cidade de São Paulo.

Prisão e investigação

Após a abordagem, o agente foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelo crime de descaminho — quando há transporte de mercadorias sem o devido pagamento de impostos.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que abriu procedimento administrativo para apurar o caso e determinou o afastamento imediato do servidor.

A corporação também destacou que colabora com as investigações e reforçou o compromisso com a legalidade, afirmando que não tolera condutas irregulares por parte de seus integrantes.

A ocorrência chama atenção para a Rodovia Régis Bittencourt, que corta Itapecerica da Serra e é um dos principais corredores logísticos do país, frequentemente alvo de operações de fiscalização e combate ao crime organizado.